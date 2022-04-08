"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно": Беленюк показал разрушенный борцовский зал в Ирпене

"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно": Беленюк показал разрушенный борцовский зал в Ирпене

Украинский борец "приглашает" российских коллег потренироваться в руинах, вызванных их захватнической армией.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк поделился со своими подписчиками в Instagram кадрами, на которых изображен разбомбленный российскими оккупантами борцовский зал в Ирпене.

"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно. Борцам из России и Беларуси пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши же подготовили", - написал Жан.

Ранее сообщалось, что Беленюк эмоционально высказался о российских СМП (средствах массовой пропаганды - прим.), которые всячески поддерживают развязанную президентом страны-агрессора Владимиром Путиным войну в Украине.

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