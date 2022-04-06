"Все, что я могу сказать на русском - идите на**й": жена Зинченко яростно обратилась к гражданам РФ

"Все, что я могу сказать на русском - идите на**й": жена Зинченко яростно обратилась к гражданам РФ

Она убеждена, что пытаться достучаться до российского народа нет смысла.

Известная спортивная журналистка и жена защитника сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан очень эмоционально обратилась к россиянам, чья армия продолжает убивать украинцев по приказу своего президента Владимира Путина.

Влада послала граждан страны-агрессора в направлении "русского военного корабля". Журналистка отметила, что теперь принципиально общается на украинском языке и смирилась с тем, что попытки достучаться до россиян бесполезны.

"Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали россияне. Мне не сложно общаться на русском, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите на**й". Извиняться за эти слова я не буду. Это все.

Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, что после стольких дней войны продолжать стучать к российскому народу нет никакого смысла. Лучше пойду и трижды головой о стену ударюсь, толку будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может, перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке.

Нам не должно быть стыдно. Единственное, перед кем мне может быть стыдно за свою нецензурную лексику - это перед моими родителями и мужем, но они отлично понимают ситуацию и вопросов ко мне никаких не будет. Дочь моя, которая когда-то вырастет и увидит это видео и спросит, почему я не подбирала слова и была такой эмоциональной, то я покажу ей фотографии из Ирпеня, Бучи и всех других горячих точек Украины. Покажу, что сделала эта нечисть с нашим народом. Думаю, у нее тоже не будет вопросов, почему ее мать в свое время не подбирала слова", - сказала Влада в интервью Денисов Time.

Ранее сообщалось, что сам Александр Зинченко записал обращение к мировому сообществу, в котором эмоционально призвал остановить войну в Украине.

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