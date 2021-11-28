Все дальше от еврокубков: "Металлист 1925" потерпел четвертое поражение подряд в УПЛ

Все дальше от еврокубков: "Металлист 1925" потерпел четвертое поражение подряд в УПЛ

"Рух" обыграл харьковскую команду благодаря двум голам.

"Металлист 1925" на выезде уступил "Руху" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился победой хозяев - 2:0 .

В компенсированное к первому тайму время Андрей Борячук вывел львовскую команду вперед, а на 70-й минуте Юрий Климчук укрепил преимущество хозяев.

Больше голов в этом матче болельщики не увидели. Отметим, что "Металлист 1925" проиграл четвертый поединок подряд в УПЛ. Ранее харьковчане уступили "Заре" (1:6), "Александрии" (0:2) и "Вересу" (0:2).

"Металлист 1925" (19 очков) остался на 9-м месте в УПЛ. Команда Леонида Кучука занимает 10-е место с 16 баллами в своем активе.

В следующем туре УПЛ харьковский клуб 4 декабря примет "Колос", а львовяне в тот же день дома сыграют с "Ворсклой".

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