Все дело в ложноположительных тестах на COVID-19: английский гранд оказался в эпицентре скандала

Все дело в ложноположительных тестах на COVID-19: английский гранд оказался в эпицентре скандала

В Английскую футбольную лигу поступили жалобы от нескольких клубов.

Слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о ложноположительных тестах на COVID-19 вызвали немало возмущения в Англии — это повлекло за собой перенос полуфинала Кубка английской лиги.

Как сообщает The Athletic, Английская футбольная лига (EFL) получила жалобы от нескольких клубов. Они хотят, чтобы в связи со словами Клоппа было проведено расследование.

Клубы хотят узнать, когда "Ливерпулю" стало известно, что только один тест дал положительный результат, а все остальные оказались ложноположительными. Они считают, что если эта информация поступила в клуб к игре с Арсеналом, то матч должен был пройти по расписанию.

Клубы разочарованы, они хотят, чтобы эту ситуацию расследовали, поскольку многие из них просили о переносе матчей из-за вспышек коронавируса, но получали отказ.

Матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" должен был пройти 6 января, но был перенесен, поскольку мерсисайдский клуб сообщил EFL, что "количество положительных тестов в клубе стремительно растет".

Источники сообщают, что перед переносом игры игроки "Ливерпуля" сдали тесты на ковидку по два раза. В первом случае они сдавали анализ, используя экспресс-тесты, и по их результатам в клубе было обнаружено несколько случаев заражения. Во втором случае футболисты сдавали ПЦР-тесты, которые брала у них независимая лаборатория. По результатам исследования также выявлено большое количество заражений.

Однако третий раунд тестирования, который проводился после 6 января, обнаружил, что почти все тесты, кроме одного, на самом деле были отрицательными.

Отмечается, что ложноположительный результат для экспресс-тестов крайне нетипичен. Их точность оценивается в 99,97%.

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