"Все должны быть в одинаковой ситуации": Вернидуб высказался против выезда украинских футболистов за границу во время войны

"Все должны быть в одинаковой ситуации": Вернидуб высказался против выезда украинских футболистов за границу во время войны

Украинский тренер считает, что игроки должны оставаться в родной стране, чтобы защищать ее от оккупантов.

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб, который после полномасштабного вторжения российских войск вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, рассказал, как относится к выезду украинских футболистов за границу во время войны.

"Я скажу один раз и пожалуй последний. Даже футболисты, которые разъехались, потому что им разрешили заявляться - это не то время, когда нужно ехать и продолжать играть. Это моя личная позиция. Все они очень хорошо физически подготовлены, можно за два недели подготовиться очень хорошо, поверь мне. Если ты действительно любишь свою неньку Украину, то пойдешь и будешь ее защищать. Это моя позиция. Может я прав, а может, нет.

- Вы знаете, что "Динамо" и "Шахтер" уехали за границу, будут играть благотворительные матчи. Вы против этой штуки?

- Я против. Почему они должны находиться и тренироваться? А остальные сидят здесь. Как это? Если мы что-нибудь делаем, то делаем это для всех. Я всегда говорил, что все должны быть в одинаковой ситуации, а не так, что одни уехали, а другие остались.

Сколько я читаю о тех, кто пошел в терроборону? Мой сын тоже в терробороне. Почему они должны так поступать, а кто-то по-другому? Мне это непонятно. У моего младшего сына проблемы с левой рукой с рождения, но он тоже в терробороне, автомат может разобрать и собрать, помогает, волонтерит.

Я не понимаю, когда человек здоров, может все делать, две руки и две ноги на месте... Я не понимаю эти слова: "Я делаю то, что лучше делаю, а на передовой те, кто лучше это умеют". Сейчас не время, чтобы это говорить. Если человек не делает хорошую работу на "передке", то можно помочь и здесь, помогая другим.

То же самое, что и я. Я же не говорю, что я впереди поезда. Я выполняю работу, которой помогаю нашим ребятам делать другое очень хорошее дело", - сказал Вернидуб в интервью YouTube-каналу pressing.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Вернидуб рассказал о своих задачах в рядах ВСУ и жестко "прошелся" по оккупантам.

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