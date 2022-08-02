"Все эти санкции не могут иметь юридическую силу": в РФ устроили истерику относительно отстранения спортсменов и вспомнили о человеческих правах

В частности, Новиков отметил, что мировые спортивные функционеры нарушают права российских детей, запрещая им участвовать в международных соревнованиях.

Об этом он рассказал в интервью порталу "РБ Спорт".

Он отметил, что юные спортсмены не должны подвергаться дискриминации и "нести ответственность за взрослых". В результате Новиков призвал российских политиков решить проблемы с отстранением молодежных и юниорских сборных.

"Наших спортсменов, и не только хоккеистов, лишили всего: молодежных, юниорских чемпионатов мира. Но не могут дети подвергаться дискриминации на мировой арене. Они должны быть защищены ООН. Поэтому все эти санкции не могут иметь юридическую силу.

Исключение наших молодых спортсменов недопустимо. Ребёнок не может нести ответственность за взрослых. Права детей никто не имеет права нарушать, это свято. Нарушаются все мыслимые права ребенка, которые записаны в международных декларациях", — сказал Новиков.

Правда, тренер не упомянул один важный момент – полномасштабное вторжение в Украину, которое устроил их диктатор – Владимир Путин. Как видим, представители страны-агрессора продолжают притворяться, что ничего не происходит, а их отстранение от соревнований — сплошная несправедливость и проявление русофобии.

Читайте также:

"Это безумие": спортдир следующего соперника "Динамо" в ЛЧ отреагировал на кричалку фанатов "Фенербахче" о Путине

Об Украине не забыл: четырехкратный чемпион "Формулы-1" представил новый шлем с сине-желтой лентой

Звездного финского волейболиста исключили из сборной из-за выступлений в чемпионате России