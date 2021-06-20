"Все горячее и горячее": сексапильная невеста Роналду засветила шикарную фигуру в купальнике

Избранница именитого игрока поделилась эффектным кадром.
Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, продемонстрировала великолепную фигуру в стильном купальнике.
Девушка опубликовала в Instagram кадр, на котором она позировала перед камерой в наряде от итальянского производителя пляжной одежды effek.
Поклонники оценили фото восторженными комментариями, также снимок собрал более чем полтора миллиона лайков. "Все горячее и горячее", - написала одна из пользовательниц.
Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду в эффектном наряде попозировала на крыше нового отеля Криштиану.