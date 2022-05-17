"Все готово, чтобы объявить о бое": промоутер назвал вероятные дату и место реванша Усик - Джошуа

"Все готово, чтобы объявить о бое": промоутер назвал вероятные дату и место реванша Усик - Джошуа

Этим летом чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик будет защищать свои пояса во втором поединке с Энтони Джошуа.

Александр Усик, который в мае возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, уже начал подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Официальный анонс второго боя между украинцем и британцем состоится в скором времени.

Об этом сообщил промоутер соперника украинского боксера Эдди Хирн. По его словам, наиболее вероятно, что поединок состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

"Я надеюсь, что на этой неделе мы все уладим. 23 июля, Ближний Восток - это, безусловно, самая вероятная дата и место проведения. Еще ничего не сделано, не подписано, но до этого боя нам осталось девять-десять недель.

Все готово, чтобы объявить о бое, и для того, чтобы позволить этим ребятам начать бить спарринг-партнеров и готовиться к поединку за большинство титулов в супертяжелом весе", - заявил Хирн в интервью The DAZN Boxing Show.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Кикбоксер Максим Кагал погиб в бою за Мариуполь – воспоминания его тренера Олега Скирты

Читайте также:

"Мы все ждем, когда Путин сдохнет": жена Усика эмоционально высказалась о ситуации в Мариуполе (фото)

За "дискредитацию" РФ и Крыма: Усика лишили звания "Почетного жителя Симферополя"

"Бил бы его по всему рингу": Фьюри в очередной раз посмеялся над Усиком, но отказался боксировать против украинца