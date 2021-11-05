Все гранды остались позади: "Шахтер" возглавил интересный рейтинг Лиги чемпионов

Но пока это не приносит требуемого результата.

Донецкий " Шахтер " возглавил интересный рейтинг Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, по итогам 4 туров групповой стадии престижнейшего клубного турнира Европы подопечные Роберто Де Дзерби заняли первое место по проценту удачных передач.

Отмечается, что "горняки" успели раздать 2 398 пасов , в том числе 90,3% достигли цели. Вместе с Шахтером в топ-5 оказались признанные гранды — "Челси" (2 937 — 89,8%), "Бавария" (2 521 — 89,8%), "Манчестер Сити" (2 427 — 89,5%) и "Реал" Мадрид (2 714 — 89,3%).

Вашему вниманию топ-10 команд Лиги чемпионов по наилучшему проценту удачно выполненных передач.

uefa.com

Что касается киевского "Динамо", то столичный коллектив занял в этом списке 23 место, выполнив 80,8% удачных передач.

В четвертом туре "горняки" на выезде уступили мадридскому "Реалу" (1:2);

"Шахтер" после четырех туров имеет в своем активе только один набранный балл и, как следствие, замыкает группу;

В 5-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится на выезде с "Интером". Матч пройдет 24 ноября.

Ранее аналитики оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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