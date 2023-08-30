"Все хотят увидеть большой бой": промоутер Усика раскрыл планы украинца после победы над Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился планами украинского боксера после победы над британцем Даниэлем Дюбуа.

По его словам, главной целью Усика является бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Если же "Цыганский король" и дальше будет избегать объединительного поединка, то украинцу придется биться с хорватом Филиппом Хрговичем, который является обязательным претендентом на пояс IBF.

"Только Бог знает, что произойдет. Я не буду разглашать все. Скажу вам, в каком направлении мы двигаемся. Все хотят увидеть большой бой, весь мир хочет это увидеть. Мы не просто хотим смотреть, мы хотим устроить бой. Следующая неделя покажет нам, куда мы идем. Но кто может что-нибудь гарантировать? Даже когда Тайсон Фьюри хотел 70/30 (распределение гонорара – прим.) и сказал "я здесь", он не был решительным, он не поставил свою подпись под контрактом.

Если Хргович будет хотеть боя, а Тайсон Фьюри снова будет убегать, нам придется придерживаться правил IBF и биться с обязательным претендентом. Но это сложный бой, если ты промоутер, Хргович – не очень популярное имя. Мы будем вежливы и скажем это так. Мало кому интересно смотреть, как он дерется.

Так что единственной силой, которая сможет поднять этот бой, будет Усик. Вы видели трибуны в субботу, Усик очень популярен. Всю прибыль за тот бой принесет Усик. Как можно собрать деньги, скажем, на PPV, кто купит это бой в Великобритании?

Люди будут покупать Усика, а не бой. В этом разница, это как Фьюри – Чисора. У них было, я не знаю, где-то 300 тысяч покупок из-за Тайсона. Но Хргович еще не назначен следующим обязательным соперником Усика. До этого времени нам не нужно думать о проведении этого боя. Как только это произойдет, то мы его рассмотрим", – сказал Красюк в интервью Pro Box TV.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в команде Дюбуа требуют аннулировать результат боя с Усиком из-за скандального эпизода в 5-м раунде, когда британец нанес украинцу удар ниже пояса. По мнению Даниэля, его удар пришелся Александру точно в живот, поэтому рефери должен был присудить ему победу нокаутом, а не дать сопернику время на восстановление.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже выступила с официальным заявлением касательно скандального удара британца ниже пояса. В организации констатировали, что попадание Дюбуа было нарушением правил, поэтому Усик справедливо защитил свои титулы.

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