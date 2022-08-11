Все из-за участия в шоу жены Пескова: известную фигуристку собираются лишить гражданства Литвы

Литовская фигуристка Маргариты Дробязко планирует выступить в шоу Татьяны Навки в Сочи, анонсированном на август и сентябрь 2022 года. За это у нее уже отобрали государственные награды и хотят лишить гражданства Литвы.

Литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, участвующих в ледовом шоу Татьяны Навки — жены Дмитрия Пескова, лишили государственных наград.

Такое решение принял президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я подписал указ, которым исключил Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Великого князя Литовского Гедимина 5-й степени. Я не сомневаюсь, что эти фигуристы были прекрасными спортсменами, но они стерли своим циничным поступком заслуги перед Литовским государством которые их оценили еще в 2000 году, участием в коммерческом шоу в Сочи в то время, когда в охваченной войной Украине проливается кровь невинных людей., женщин и стариков.

Маргарита Дробязко в 1993 году получила гражданство Литовской Республики за исключением. Это выглядит как жалкий фарс, учитывая нынешний контекст. Закон не предусматривает реверс – процедуры лишения гражданства за очернение имени Литвы, а значит, мы должны инициировать изменения в правовых актах. Демократия должна уметь защищаться, иначе это уже не демократия", – написал Гитанас Науседа в своем Facebook.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о возможности лишения Дробязко гражданства Литвы.

"Я бы обсудил это и, видимо, согласился. Я считаю, что это предательство всего того, против чего борется народ Украины, против чего выступает Литва, Европейский Союз, все наши партнеры – это предательство всех этих действий. Я думаю, что это следует было оценить, прежде чем делать эти шаги. Я не могу это никоим образом оправдывать или путать танец с политикой или войной", — цитирует министра LRT.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии олимпийского чемпиона Виктора Петренко из-за его выступления на территории страны-оккупантки.

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