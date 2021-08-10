Все кончено: "Барселона" избавилась от изображения Месси на "Камп Ноу"

Все кончено: "Барселона" избавилась от изображения Месси на "Камп Ноу"

Лео подпишет контракт с ПСЖ.

Каталонская "Барселона" начала избавляться от напоминаний о своем бывшем форварде Лионеле Месси.

Аргентинец уже согласовал условия контракта с ПСЖ, поэтому "сине-гранатовые" убрали изображение своей легенды с фасада домашнего стадиона "Камп Ноу".

Lionel Messi mural is taken off the Nou Camp as he agrees terms with PSG to join them on a two -year-deal pic.twitter.com/ODR7dOeuXY — The Sun (@TheSun) August 10, 2021

Смотрите также: "Переломный момент в истории футбола": реакция соцсетей на уход Месси из "Барселоны"

30 июня 2021 года истек срок действия контракта Месси с "Барселоной". Каталонский клуб не смог подписать новый контракт с Лео из-за финансовых правил Ла Лиги. На прощальной пресс-конференции Месси расплакался.

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступал с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Смотрите также: Месси покинул "Барселону" после 21 года в клубе: почему так произошло

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что для презентации Месси парижский клуб уже арендовал Эйфелеву башню.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку