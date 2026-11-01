ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Все матчи дня в УПЛ перенесли из-за воздушных тревог

Поединки "Левый Берег" — "Буковина", "Колос" — "Полесье" и ЛНЗ — "Харьков" не состоялись 1 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Левый Берег" — "Буковина"

"Левый Берег" — "Буковина" / facebook.com/fclbkyiv

Все три матча 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27, которые должны были сыграть в воскресенье, 1 ноября, не состоялись в запланированную дату.

Поединок "Левый Берег" — "Буковина" начался еще в субботу, 31 октября. Однако из-за воздушной тревоги команды сыграли только первый тайм. На момент перерыва черновчане вели в счете 1:0 благодаря голу Виталия Груши на 23-й минуте.

Доигровку второго тайма назначили на 1 ноября. Впрочем, из-за ситуации безопасности игру снова перенесли. Новую дату определит Дирекция УПЛ.

Матчи "Колос" — "Полесье" и ЛНЗ — "Харьков" были запланированы на 1 ноября, но так и не стартовали из-за воздушных тревог в Ковалевке и Черкассах соответственно. Новые даты и время проведения встреч будут определены позже.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie