Все матчи дня в УПЛ перенесли из-за воздушных тревог

"Левый Берег" — "Буковина" / facebook.com/fclbkyiv

Реклама

Все три матча 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27, которые должны были сыграть в воскресенье, 1 ноября, не состоялись в запланированную дату.

Поединок "Левый Берег" — "Буковина" начался еще в субботу, 31 октября. Однако из-за воздушной тревоги команды сыграли только первый тайм. На момент перерыва черновчане вели в счете 1:0 благодаря голу Виталия Груши на 23-й минуте.

Реклама

Доигровку второго тайма назначили на 1 ноября. Впрочем, из-за ситуации безопасности игру снова перенесли. Новую дату определит Дирекция УПЛ.

Реклама

Матчи "Колос" — "Полесье" и ЛНЗ — "Харьков" были запланированы на 1 ноября, но так и не стартовали из-за воздушных тревог в Ковалевке и Черкассах соответственно. Новые даты и время проведения встреч будут определены позже.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров