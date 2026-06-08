"Все мы с тобой": в сборной Украины поддержали Эриксена, который потерял сознание во время матча

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Игроки сборной Украины и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выразили поддержку датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время товарищеского матча против "сине-желтых".

"Мы с тобой", — написал форвард сборной Украины Роман Яремчук в сторис Instagram, добавив фото Эриксена.

Роман Яремчук поддержал Кристиана Эриксена / instagram.com/r.yaremchuk

"Думаю о тебе, Кристиан. Желаю тебе скорейшего выздоровления", — написал в Instagram-сторис вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

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Анатолий Трубин поддержал Кристиана Эриксена / instagram.com/anatoliytrubin81

"Все мы с тобой, Кристиан", — написал в Instagram-сторис универсал сборной Украины Александр Зинченко.

Александр Зинченко поддержал Кристиана Эриксена / instagram.com/zinchenko

"Скорейшего выздоровления, Маэстро. За несколько секунд до этого шутил со мной, а потом такое. Много сил тебе и твоей семье", — написал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в Instagram-сторис.

Руслан Малиновский поддержал Кристиана Эриксена / instagram.com/malinovskyi_18

"Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь — главная ценность. Жизнь важнее чего угодно. Болельщики на трибунах и во всей Украине с тобой, Кристиан!", — опубликовал пост в Instagram глава УАФ Андрей Шевченко.

Эриксен потерял сознание на 65-й минуте матча против Украины. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь. В это время футболисты обеих команд окружили Кристиана и закрыли его от телекамер.

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В итоге Эриксен пришел в сознание и под аплодисменты зрителей покинул поле. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение досрочно завершить матч.

На момент остановки матча Дания выигрывала у Украины со счетом 2:1.

Позже Датский футбольный союз сообщил, что Эриксен находится в сознании и чувствует себя хорошо. По словам врача датской команды Мортена Боэсена, вскоре 34-летний хавбек пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиана удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

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