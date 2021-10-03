Все определил пенальти: клуб Селезнева с новым тренером уступил дебютанту УПЛ

Все определил пенальти: клуб Селезнева с новым тренером уступил дебютанту УПЛ

"Металлист 1925" одержал вторую подряд победу в чемпионате.

"Металлист 1925" минимально победил "Минай" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на ОСК "Металлист" в Харькове завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в поединке был забит на 72-й минуте - Артем Габелок реализовал пенальти и принес харьковской команде победу.

Отметим, что "Минай" на игру вывел новый тренер - Николай Цымбал. На неделе Василий Кобин был уволен с должности наставника закарпатцев.

Дебютант нынешнего сезона "Металлист 1925" (13 очков) одержал вторую подряд победу и вышел на восьмое место в УПЛ. "Минай", в составе которого выступает скандальный Евгений Селезнев , с 6 баллами идет на предпоследней позиции.

, с 6 баллами идет на предпоследней позиции. В следующем туре, который состоится после паузы на игры сборных, харьковчане 16 октября на выезде сыграют против "Мариуполя", а "Минай" 17 октября примет "Десну".

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