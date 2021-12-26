Все ради отца: Ломаченко отправил свои олимпийские медали в Россию

Василий решил сделать своему отцу неожиданный подарок на день рождения.

Украинский боксер Василий Ломаченко отметился очередным скандальным поступком.

Обладатель титула WBO International в легком весе отправил свои золотые медали с Олимпиад Пекина-2008 и Лондона-2012 в российскую Кострому для того, чтобы местные мастера изготовили из них нательный крестик его отцу и тренеру - Анатолию Ломаченко.

Об исполнении заказа от украинца российская фирма сообщила у себя в Instagram.

"Наша мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. Только вдумайтесь, крест нательный, из олимпийских медалей. Медалей, доставшихся человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, вошедшие в мировую историю спорта. Из них выполнен нательный крест для самого близкого и самого дорогого человека - отца!" - говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что для изготовления крестика олимпийские медали переплавлять не стали, а просто отпилили с каждой по небольшому кусочку.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Ричардом Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

В то же время Александр Гвоздик вступился за своего близкого друга, а бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко предположил, что Василию стоило праздновать победу с двумя флагами.

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