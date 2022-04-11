Все ради Украины: "Шахтер" назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с "Олимпиакосом"

Все ради Украины: "Шахтер" назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с "Олимпиакосом"

Денежные средства будут направлены на помощь ВСУ и детям, пострадавшим во время войны.

Донецкий "Шахтер" объявил, что чистый доход от благотворительного матча с греческим "Олимпиакосом" составил 3,2 миллиона гривен . Поединок прошел в поддержку Украины, на территорию которой вторглись российские войска.

Эти средства будут направлены на приобретение средств защиты и медикаментов для ВСУ, а также на поддержку пострадавших во время войны детей, сообщает официальный сайт "горняков".

Поединок "Олимпиакос" - "Шахтер" состоялся 9 апреля в Афинах. Матч завершился минимальным поражением украинского клуба - 0:1.

Следующую игру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace "горняки" проведут 14 апреля в Польше с "Лехией" (Гданьск). Кроме того, подопечные Роберто де Дзерби 19 апреля сыграют против турецкого "Фенербахче", а 1 мая встретятся с хорватским "Хайдуком".

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" также проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" 12 апреля станет польская "Легия".

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