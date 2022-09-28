"Все ребята отдали максимум, претензий не может быть": Ярмоленко - о ничьей с Шотландией в Лиге наций

Поединок в Кракове завершился вничью - 0:0. Этот результат не дал "сине-желтым" пробиться на следующий сезон Лиги наций в элитный Дивизион А.

32-летний вингер, ставший рекордсменом сборной Украины по количеству сыгранных матчей, поделился мыслями относительно ничьей с шотландцами. Ярмоленко отметил, что команда отдала все силы на поле, но подвела реализация моментов.

"Это была тренерская установка - играть агрессивно, выигрывать подборы, борьбу. Потому что в первом матче мы все это проиграли и уступили в матче. В футболе это действительно очень важно - выигрывать борьбу, подборы. Статистику я еще не видел, но уверен, что мы сыграли намного лучше, чем в первом матче.Мы играли, можно сказать, дома. Был полный стадион, болельщики гнали нас вперед. Я считаю, что мы заслужили победу. Но когда ты не забиваешь такие моменты, как у меня был, то матчи не выигрываются.

Такое случается. Ты можешь забить с какого-нибудь полумомента, когда никто не ожидает, какой-то рикошет. А иногда ты не забиваешь 100-процентный момент, и это стоит команде результата. Конечно, немного обидно, что не забили свои моменты: если бы забили, игра сложилась бы иначе, - приводит слова Ярмоленко ПРОФУТБОЛ Digital.

У капитана национальной команды также спросили о последних минутах матча, мол, украинцы не смогли устроить финальный штурм ворот шотландской сборной. Однако Ярмоленко не согласился с этим утверждением.

"Хотите сказать, что мы не боролись, не бились? Я могу поспорить. Был один угловой с одной стороны, второй - с другой. Непонятно, был ли пенальти. Если судья не поставил - значит, его не было. Я просто не знаю, какое вы нашествие ожидаете. Чтобы вратарь пошел? Я тоже хотел бы, чтобы оно закончилось голом и мы победили.

Еще раз скажу - все ребята отдали максимум сегодня. Из-за самоотдачи упрекнуть не получится. По поводу самоотдачи и желания победить претензий быть не может. Если бы мы реализовали свои моменты, таких вопросов не было бы. Поэтому я готов к критике, если хотите - можете критиковать меня за нереализованный момент", - сказал Ярмоленко.

Сборная Украины с 11 очками после шести туров заняла второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами возглавила квартет и пробилась в элиту Лиги наций. Третьей финишировала Ирландия (7). Армения с 3 пунктами стала последней и вылетела в Лигу С.

Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций украинская сборная снова будет выступать в Лиге В и попытается завоевать путевку в высший дивизион.

Напомним, стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2024.

Читайте также:

Петраков рассказал, чего не хватило сборной Украины для победы в решающем матче с Шотландией

Лига наций-2022/23: кто поднялся и опустился в дивизионах, итоги группового этапа

"Они снова хотят, чтобы я ушел": Петраков плюнул на пресс-конференции после неудачи с Шотландией (видео)