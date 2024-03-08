Все решил автогол: "Днепр-1" проиграл "Руху" в матче с тремя воздушными тревогами (видео)

Лидер чемпионата Украины потерял очки уже во второй раз в 2024 году.

"Днепр-1" уступил "Руху" в домашнем матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" в Днепре завершился со счетом 0:1 .

Львовяне вышли вперед уже на 5-й минуте встречи – полузащитник днепровского клуба Эдуард Сарапий срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.

Команда Юрия Максимова создала несколько опасных моментов, но отыграться так и не смогла.

Отметим, что поединок трижды прерывался из-за воздушной тревоги.

Обзор матча "Днепр-1" – "Рух"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Днепр-1" (38 очков) лидирует в УПЛ, опережая "Шахтер" на один балл. Однако у "горняков" есть три игры в запасе. "Рух" (33 пункта) поднялся на пятую позицию, обойдя по дополнительным показателям "Полесье".

В следующем туре "Днепр-1" 12 марта на выезде встретится с ЛНЗ, а "Рух" 16 марта сыграет с "Металлистом 1925".

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