Все решил быстрый гол: "Кривбасс" потерпел неожиданное поражение на старте 21-го тура УПЛ (видео)

Команда Юрия Вернидуба не справилась с "Минаем".

"Минай" на домашней арене победил "Кривбасс" в стартовом матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0 .

Единственный гол закарпатский клуб забил уже в начале поединка. После передачи Игоря Гончара отличился Олег Вишневский.

Отметим, что в течение встречи команды создали мало голевых моментов, нанеся на двоих лишь три удара в створ ворот (два – у "Миная" и один – у "Кривбасса").

Обзор матча

После этого поединка "Кривбасс" (28 очков) остался на шестом месте в УПЛ. "Минай" (21 балл) поднялся на десятую позицию.

В следующем туре команда Юрия Вернидуба 23 апреля примет "Черноморец", а закарпатцы 22 апреля на выезде сыграют против "Вереса".

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