Все решил дубль чемпиона мира: определился обладатель Кубка Италии по футболу (видео)

"Интер" обыграл "Фиорентину" и завоевал Кубок Италии сезона-2022/23. Финальный матч на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 1:2 .

Первыми в этой встрече забили "фиалки". Николас Гонсалес уже на третьей минуте вывел свою команду вперед.

Однако еще до перерыва "нерадзурри" смогли переломить ход решающего противостояния. Дубль оформил чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, отличившись на 29-й и 37-й минутах.

Во втором тайме "Фиорентина" пыталась отыграться, но не сумела этого сделать.

Обзор матча

Таким образом, "Интер" в девятый раз в истории выиграл Кубок Италии. Подопечные Симоне Индзаги защитили звание победителя турнира.

В прошлом сезоне "нерадзурри" в финале национального кубка в экстра-таймах обыграли "Ювентус" (2:4).

Добавим, что вскоре "Интер" и "Фиорентина" проведут по еще одному важному финалу. 10 июня миланцы сыграют в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". А "фиалки" 7 июня сойдутся с "Вест Хэмом" в финале Лиги конференций.

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