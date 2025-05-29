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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Все решил финал Кубка Хорватии: "Шахтер" не попал напрямую в основную стадию Лиги Европы

"Горнякам" придется стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" не сумел автоматически попасть в основную стадию Лиги Европы сезона-2025/26.

"Горняки" как победитель Кубка Украины получили бы прямую путевку в основной этап второго по престижности евротурнира, если бы "Славен Белупо" обыграл "Риеку" в финале Кубка Хорватии.

Однако этого не произошло. Новоиспеченные чемпионы Хорватии победили со счетом 1:0, первый матч завершился вничью 1:1.

Следовательно, "Риека" стала обладателем Кубка Хорватии, оформив "золотой дубль" в сезоне-2024/25.

Таким образом, "Динамо" Загреб, которое заняло второе место в чемпионате Хорватии, получило прямую путевку в основную стадию Лиги Европы, поскольку имеет более высокий клубный коэффициент УЕФА (56.000), чем "Шахтер" (52.000).

"Шахтер" же, которы стал бронзовым призером УПЛ, должен будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится 17 июня, а матчи – 10 и 17 июля.

"Оранжево-черным" нужно пройти четырех соперников, чтобы добраться до основного этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера. Донецкий клуб возглавил турецкий специалист Арда Туран.

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