Все решил гол чемпиона мира: "Манчестер Сити" в сложном матче АПЛ одолел "Ньюкасл" (видео)

"Манчестер Сити" дома минимально обыграл "Ньюкасл" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит на 31-й минуте. Победу "горожанам" принес гол чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Результативной передачей отличился Фил Фоден.

Обзор матча

Для команды Хосепа Гвардиолы это вторая победа подряд на старте нового сезона чемпионата Англии. В первом туре "небесно-голубые" разгромили новичка АПЛ "Бернли" (0:3).

Таким образом, "Манчестер Сити" с 6 очками после двух туров занимает второе место в АПЛ. "Ньюкасл" с тремя набранными баллами расположился на шестой позиции.

В следующем туре "горожане" в гостях сразятся с "Шеффилд Юнайтед", а "сороки" примут Ливерпуль. Оба матча состоятся 27 августа.

Напомним, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал победителем АПЛ. "Ньюкасл" финишировал на четвертой строчке и впервые с сезона-2002/03 попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Читайте также:

Помог автогол: "Тоттенхэм" разобрался с "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ

Камбэк от "мерсисайдцев": "Борнмут" с Забарным в большинстве проиграл "Ливерпулю" в матче АПЛ

"Реал" с Луниным одержал волевую победу в Примере — Беллингем оформил дубль и ассист (видео)