Все решил овертайм: определился чемпион мира по хоккею (видео)

Канадцы в финальном матче обыграли финнов.

Сборная Канады стала победителем Чемпионата мира по хоккею-2021, который принимала латвийская Рига.

В драматическом финальном матче "Кленовые листья" победили команду Финляндии - 3:2 по итогам овертайма.

Финны дважды вели в счете, но канадцы находили силы, чтобы восстановить паритет. Три периода не позволили определить победителя планетарного первенства, поэтому команды продолжили соревноваться дальше. На седьмой минуте дополнительного тайма Ник Пол стал автором решающей шайбы и принес Канаде желанный трофей.

Для Канады это 27-й триумф на чемпионатах мира. Финны не использовали шанс добыть четвертое "золото" в истории.

Бронзовым призером Чемпионата мира стала сборная США, которая обыграла Германию (6:1).

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