Все решил шикарный гол: "Байер" в меньшинстве выиграл Кубок Германии и оформил золотой дубль (видео)

Команда Хаби Алонсо завоевала трофей в борьбе с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном".

Леверкузенский "Байер" стал обладателем Кубка Германии сезона 2023/24. В финальном матче турнира "фармацевты" минимально обыграли ( 1:0 ) "Кайзерслаутерн", который выступает во второй Бундеслиге.

Единственный гол в поединке на "Олимпиаштадионе" в Берлине был забит на 16-й минуте. Швейцарский полузащитник леверкузенского клуба Гранит Джака роскошным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот соперника.

Отметим, что перед перерывом команда Хаби Алонсо осталась в меньшинстве – на 44-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал ивуарийский защитник Одилон Коссуну.

Однако футболисты "Кайзерслаутерна" до финального свистка не сумели воспользоваться численным преимуществом и распечатать ворота "Байера".

Обзор матча "Кайзерслаутерн" – "Байер"

Таким образом, "Байер" оформил золотой дубль. Ранее "фармацевты" впервые в клубной истории выиграли чемпионский титул Бундеслиги.

Леверкузенский клуб мог даже сделать требл, однако в финале Лиги Европы сенсационно потерпел разгромное поражение от "Аталанты".

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