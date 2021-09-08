Все решил тай-брейк: Свитолина отдала путевку в полуфинал US Open 19-летней сенсации

Сильнейшая теннисистка Украины прекратила борьбу на турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США.

В четвертьфинальном поединке пятая ракетка мира, которая была абсолютной фавориткой этого матча у букмекеров, проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№ 73 WTA).

Украинка проиграла первый сет 3:6, после чего выиграла второй 6:3. В третьей партии Элина уступала 2:5, но сумела собраться и взяла три гейма подряд. В итоге теннисистки определяли судьбу путевки в полуфинал на тай-брейке, где победу одержала Фернандес - 7:5.

В полуфинале Лейла сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) - Арина Сабаленка (Беларусь).

Напомним, на предыдущих стадиях US Open-2021 Свитолина победила Ребекку Марино из Канады (6:2, 6:3), испанку Ребекку Масарову (6:2, 7:5 ), россиянку Дарью Касаткину (6:4, 6:2) и Симону Халеп из Румынии (6:3, 6:3).

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