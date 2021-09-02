Все решила перестрелка: Украина завоевала 78-ю медаль Паралимпиады в Токио

Все решила перестрелка: Украина завоевала 78-ю медаль Паралимпиады в Токио

Алексей Денисюк уступил в напряженной борьбе за "серебро", но получил "бронзу".

Украинец Алексей Денисюк стал бронзовым призером Паралимпийских игр-2020 в Токио по пулевой стрельбе.

Наш соотечественник занял третье место в финале стрельбы из смешанного пистолета с 25 метров.

До последнего наш спортсмен претендовал на серебряную награду, конкурируя с поляком Шимоном Савинским. Судьба второго места определялась в перестрелке, где украинец уступил. Таким образом, Денисюк взял бронзовую медаль Токио-2020. "Золото" с солидным отрывом выиграл китаец Син Хуан.

Отметим, что в финале также соревновалась украинка Ирина Ляха, которая заняла восьмое место.

Теперь в активе украинской сборной 78 наград Паралимпады в Токио: 19 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовые. Украина находится в топ-5 медального зачета и идет четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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