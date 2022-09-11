Все решила последняя четверть: сборная Украины досадно вылетела из Евробаскета-2022

В воскресенье, 11 сентября, состоялся поединок 1/8 финала Чемпионата Европы-2022, в котором сборная Украины по баскетболу противостояла Польше.

Мужская сборная Украины проиграла Польше в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 – 86:94.

Уже на 2-й минуте поляки вели 5:0. К концу первой четверти "сине-желтые" не сумели догнать соперника – 21:24.

Во второй четверти Слоутер и Бальцеровские продолжили нас беспокоить – на двоих они набрали 26 очков за половину игры, реализовав 6 из 9 трехочковых. У остальной команды – ни одного дальнего попадания и максимум 4 очка. У нас нашёлся ответ в лице Вячеслава Боброва, который за первые 20 минут игры набрал 13 очков, в том числе попав 3 из 5 дальних попыток.

В конце третьей четверти пять очков подряд получил Пустовой, но поляки, реализовав три штрафных в последней атаке, пошли на последний отрезок с преимуществом в два очка.

В последней четверти украинцы вышли вперед, но дальше несколько неудачных действий в атаке и дальние попадания игроков сборной Польши совершили -9 для нас.

За полторы минуты до конца украинцы благодаря точным броскам Санона, Пустового и Михайлюка сократили отставание до двух очков за 46 секунд до конца. Впрочем, украинская команда так и не успела восстановить преимущество и в итоге уступила со счетом 86:94.

На групповой стадии сборная Украины одержала три победы — над Великобританией ( 90:61 ), Эстонией ( 74:73 ) и Италией ( 84:73 ), а также потерпела два поражения — от Греции ( 79:99 ) и Хорватии ( 85:90 );

( ), Эстонией ( ) и Италией ( ), а также потерпела два поражения — от Греции ( ) и Хорватии ( ); Действующими чемпионами Европы по баскетболу являются словенцы, в финале 2017 года обыгравшие Сербию. Именно Словения выбила из турнира и команду Украины в стадии 1/8 финала.

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые были поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получили четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.