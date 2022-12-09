Все решила серия пенальти: Хорватия в суперматче одолела Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии победила команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне завершился со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались хорваты.

Первый тайм матча прошел без острых моментов. В начале второй половины встречи бразильцы прибавили обороты и начали всерьез угрожать воротам Доминика Ливаковича. Однако хорватский голкипер дважды спас свою команду, ногами отразив удары из пределов штрафной.

На 66-й минуте команда Тите имела еще один отличный момент. Лукас Пакета выцарапал мяч и пробил с линии вратарской – Ливакович снова спас Хорватию.

На 75-й минуте открывать счет в противостоянии мог Неймар, но с левого фланга штрафной пробил прямо в ноги хорватскому голкиперу. А еще через пять минут Пакета после передачи Родриго из пределов штрафной в касание послал мяч в руки Ливаковича.

В конце основного времени матча Антони попытался вырвать для бразильцев путевку в полуфинал, однако его удар из-за пределов штрафной оказался слабым – Ливакович без проблем забрал мяч. Так что команды продолжили выяснять победителя в экстра-таймах.

На единственной компенсированной к первому овертайму минуте "селесао" таки забили неуступчивому сопернику. Неймар обыгрался с Пакетой, обошел Ливаковича и послал мяч под перекладину.

Однако на 117-й минуте хорваты неожиданно отыгрались. Бруно Петкович после передачи Мислава Оршича с рикошетом от Маркиньоса пробил в ближний угол.

Таким образом, судьба путевки в 1/2 финала Мундиаля определялась в серии пенальти, где точнее были хорваты. За "клетчатых" забили Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич, тогда как у бразильцев Родриго не сумел переиграть Ливаковича, а Маркиньос попал в штангу.

В полуфинале Хорватия сразится со сборной, которая окажется сильнее в поединке Нидерланды – Аргентина, который состоится также 9 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

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