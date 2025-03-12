Все решила серия пенальти: ПСЖ одолел "Ливерпуль" на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Парижане взяли реванш у мерсисайдцев за поражение в первом матче и продолжат бороться за трофей.

ПСЖ обыграл "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Основное время поединка на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершилось со счетом 0:1 , после чего парижане выиграли серию пенальти.

Единственный гол в основное время французский клуб забил на 12-й минуте. Автором результативного удара стал Усман Дембеле.

Поскольку в первой встрече "Ливерпуль" в Париже вырвал победу над ПСЖ (1:0), то счет по сумме двух матчей стал равным – 1:1, а следовательно команды продолжили выяснять сильнейшего в экстра-таймах.

В экстра-таймах мерсисайдцы и парижане голами не отмечались, поэтому обладатель путевки в четвертьфинал определялся в серии пенальти, где команда Луиса Энрике триумфовала со счетом 4:1.

Героем серии послематчевых 11-метровых стал вратарь французского клуба Джанлуиджи Доннарумма, который совершил два сейва. Не сумели пробить итальянского голкипера Дарвин Нуньес и Кертис Джонс.

В 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ сразится с триумфатором противостояния между бельгийским "Брюгге" и английской "Астон Виллой". Первая игра завершилась победой подопечных Унаи Эмери со счетом 3:1, ответный матч состоится 12 марта в Бирмингеме.

Обзор матча "Ливерпуль" – ПСЖ

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