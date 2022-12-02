Все решили миллиметры: как спорный гол Японии выбил Германию из ЧМ-2022 (фото, видео)

Этот гол принес японцам победу над Испанией и путевку в плей-офф, а немцев оставил за бортом турнира.

Сборная Японии сенсационно обыграла команду Испании (2:1) в матче 3-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу. Победа позволила японцам с первого места выйти в плей-офф Мундиаля.

Однако ошеломляющий успех японцев был бы невозможен, если бы не скандальный второй гол в ворота испанцев.

На 51-й минуте Ао Танака замкнул прострел, который от лицевой линии выполнил Кароу Митома.

Эпизод оказался достаточно непростым для бригады арбитров, ведь на повторах кажется, что мяч вышел за пределы поля до того, как Митома успел отдать результативную передачу. Однако главный рефери матча Виктор Гомес, посовещавшись с судьями VAR, решил засчитать гол.

На одном из стоп-кадров хорошо видно, что мяч вышел за лицевую линию. Это возмутило большое количество болельщиков, которые писали в соцсетях о том, что гол засчитали несправедливо.

Однако разлетевшийся соцсетями снимок не отражает реальной ситуации. Остальные кадры из камер, установленных на стадионе, доказывают, что мяч все же остался в игре. Именно эти несколько миллиметров сыграли ключевую роль и привели к тому, что гол японцев был засчитан.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

В параллельном матче этого квартета сборная Германии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:4 . Однако это не спасло немцев от вылета из турнира.

Для выхода в плей-офф Бундестим необходимо было, чтобы Испания не проиграла японцам. Именно гол-фантом лишил Германию возможности продолжить путь на Мундиале.

Япония набрала 6 очков и сенсационно вышла в плей-офф с первого места. Испания (4) пробилась в 1/8 финала со второй строчки, опередив немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия (4) и Коста-Рика (3) простились с Мундиалем.

В 1/8 финала японцы будут играть с Хорватией, а испанцы будут противостоять сборной Марокко.

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