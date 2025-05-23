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Категория
Проспорт
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Все решилось в последнем туре: определился чемпион Италии по футболу-2024/25 (видео)

"Наполи" в четвертый раз в истории завоевал "скудетто".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Скотт Мактоминей, "Наполи" – "Кальяри"

Скотт Мактоминей, "Наполи" – "Кальяри" / © Associated Press

"Наполи" стал чемпионом Италии по футболу сезона-2024/25. "Партенопейцы" завоевали титул по итогам матча заключительного, 38-го тура Серии А, в котором дома обыграли "Кальяри".

Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 2:0.

Подопечные Антонио Конте открыли счет в конце первого тайма – на 42-й минуте красивым ударом слета боковыми ножницами забил Скотт Мактоминей.

На старте второго тайма неаполитанцы удвоили свое преимущество в счете – на 51-й минуте голом отличился Ромелу Лукаку.

В параллельном матче конкурент "Наполи" в борьбе за "скудетто", миланский "Интер", на выезде обыграл "Комо" со счетом 2:0.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице Серии А неаполитанский клуб (82 очка) опередил "нерадзурри" (81 балл) на один зачетный пункт.

Для "Наполи" это четвертое чемпионство в истории. Ранее "партенопейцы" завоевывали титул в сезонах 1986/87, 1989/90 и 2022/23.

Напомним, для "Интера" на этом сезон не завершен. В субботу, 31 мая, команда Симоне Индзаги на "Альянц Арене" в Мюнхене сразится с французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

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