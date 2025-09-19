Все решит парный матч: Свитолина проиграла в сверхсложном полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

Элина Свитолина (WTA №13) проиграла Жасмин Паолини (WTA №8) во втором матче противостояния Украина – Италия в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Поединок длился 2 часа 25 минут и завершился со счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Перед этим Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто. Поэтому сейчас счет в матчевом противостоянии стал равным – 1:1.

Следовательно, обладателя путевки в финал решит парная встреча: Людмила и Надежда Киченок сыграют против Жасмин Паолини и Сары Эррани. Старт поединка – сегодня, 19 сентября, в 17:15 по киевскому времени.

Для сборной Украины это первый в истории полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Итальянки – действующие чемпионки турнира.

Отметим, что в четвертьфинале сборная Украины благодаря победам Костюк и Свитолиной победила Испанию (2:0), а итальянки обыграли Китай (2:0).

В финале победитель противостояния Украина – Италия встретится с триумфатором дуэли США – Великобритания.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Сборная Украины по теннису принимает участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира.

Это стало возможным благодаря тому, что в апреле сборная Украины со Свитолиной и Костюк в составе выиграла отборочную группу, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

До этого "сине-желтые" трижды подряд останавливались в шаге от финальной части турнира, терпя поражение в квалификационном раунде.