Все сильнейшие: соперник сборной Украины назвал состав в решающую битву за путевку на ЧМ-2022

Все сильнейшие: соперник сборной Украины назвал состав в решающую битву за путевку на ЧМ-2022

Национальная команда Уэльса обнародовала список футболистов, которые могут сыграть в финале плей-офф квалификации к Чемпионату мира-2022 против Украины.

В европейском отборе осталось разыграть только одну путевку на ЧМ-2022. Ее обладатель определится в воскресенье, 5 июня, в поединке между сборными Уэльса и Украины.

К матчу против "сине-желтых" валлийская команда подходит своим сильнейшим составом. В списке сборной Уэльса всего 28 исполнителей. Интересно, что среди них нет ни одного представителя чемпионата Уэльса - почти все выступают в АПЛ или Чемпионшипе.

Готовится к поединку с Украиной и главная звезда валлийцев - Гарет Бейл, который накануне анонсировал свой уход из мадридского "Реала".

Состав Уэльса на матч против Украины:

Вратари - Уэйн Хеннесси (Бернли, Англия), Дэнни Уорд (Лестер, Англия), Адам Дэвис (Шеффилд Юнайтед, Англия).

Защитники - Бен Дэвис, Джо Родон (оба - Тоттенхэм, Англия), Крис Мефам (Борнмут, Англия), Крис Гантер (без клуба), Рос Норрингтон-Дэвис (Шеффилд Юнайтед, Англия), Коннор Робертс ( Бернли, Англия), Неко Уильямс (Ливерпуль, Англия).

Полузащитники - Джо Аллен (Сток Сити, Англия), Джо Моррел (Портсмут, Англия), Итан Ампаду (Венеция, Италия), Мэттью Смит (Донкастер Роверс, Англия), Аарон Рэмзи (Рейнджерс, Шотландия), Дилан Левитт (Манчестер Юнайтед, Англия), Гарри Уилсон (Фулхэм, Англия), Дэниел Джеймс (Лидс, Англия), Уэсли Бернс (Ипсвич, Англия).

Нападающие - Рабби Матондо (Серкль Брюгге, Бельгия), Сорба Томас (Хаддерсфилд, Англия), Джонатан Уильямс (Свиндон Таун, Англия), Гарет Бейл (Реал, Испания), Натан Бродхед (Сандерленд, Англия), Киффер Мур (Борнмут, Англия), Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест, Англия), Рубин Колвилл, Марк Гаррис (оба - Кардифф Сити).

Поединок Уэльс - Украина начнется в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Украина - Шотландия - 3:1: спорткомментатор Игорь Цыганик предупреждает о более сильном Уэльсе

Читайте также:

Уэльс - Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров

ВСУ демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам силы и мотивации - игрок сборной Украины

Ярмоленко обратился с необычной просьбой к болельщикам перед судьбоносной игрой с Уэльсом в финале отбора к ЧМ-2022