"Все уже согласились": появились новые детали мегафайта за звание "абсолюта" Усик - Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика высказался о потенциальном бое своего клиента с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Климаса, "Цыганский король" уже принял вызов украинского чемпиона. Поединок Усик - Фьюри должен состояться в конце 2022-го или начале 2023 года.

"Насколько я знаю, то все уже согласились. Тайсон Фьюри уже сказал "да", он это сделает. Усик, конечно, тоже согласен. Он первый вызвал Фьюри. Когда состоится этот бой? Возможно, в конце этого года, возможно, в начале следующего, но мы точно об этом будем говорить.

Какова вероятность того, что этот бойсостоится? 100% - это только когда ты выходишь в ринг. Это бокс. Думаю, сейчас около 80%. Пожалуй, он снова состоится в Саудовской Аравии. Сможет ли Усик побить Фьюри? Если бы Усик думал, что он не побьет его, он никогда бы не вызывал его и не выходил с ним на бой. Конечно, он поразит его. Усик хочет четвертый пояс", - сказал менеджер украинца в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

Читайте также:

Назвал главный недостаток украинца: Уайлдер определил фаворита супербоя Усик - Фьюри

"Думаю, что это будет отлычний бой": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок между Усиком и Фьюри

"Он может угрожать Тайсону, потому что умеет вырывать победы": тренер Фьюри расхвалил Усика