"Все в дырках": Гераскевич пристыдил олимпийскую чемпионку из РФ, которая посетовала на дефицит спортивной экипировки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на заявление российской легкоатлетки Марии Ласицкене о нехватке спортивной одежды и обуви после ухода компании Nike из РФ.

Недавно олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене пожаловалась на дефицит современной спортивной экипировки в стране-агрессоре, поскольку Nikе покинул российский рынок из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

"Мне очень важно, чтобы у меня шиповки были определенной модели. Недавно я посмотрела на свою нынешнюю обувь и поняла, что это моя последняя пара из последней коллекции. Но у меня в запасах есть еще этой же модели, выпущенные в прошлых сезонах. Итак, это не проблема, и я смогу прыгать в них.

Но я надеюсь, что Nike все-таки вспомнит, что в России остались спортсмены, и нам нужна современная экипировка. Будем думать с менеджером, как получить ее. Самое главное для меня, повторюсь, это шиповки. Причем весь сезон я прыгаю в одной паре. Но некоторые спортсмены меняют их каждые два месяца, потому что обувь очень быстро становится непригодной.

И я уже третий год прыгаю на соревнованиях в одной форме чемпионки мира 2019 года. Я вчера на нее посмотрела, в одном месте все уже в дырках от шпилек. И дыры становятся все больше. А сейчас вышла уже новая форма, которую я, олимпийская чемпионка, даже ни разу не видела. Просто Nikе в соответствии с договоренностями должен поставлять мне форму, но сейчас договоренности во многих отношениях не работают. Сама компания не хочет немного постараться, чтобы до нас эта форма дошла", - сказала Ласицкене в интервью российским пропагандистам.

На циничное нытье россиянки ответил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"Мария Ласицкене заныла, что она осталась без шиповок… Мария, а как насчет родителей украинских спортсменов, которые остались без родителей?", - написал Гераскевич в Twitter.

Мария Лассицкене заныла, что она осталась без шиповок…

мареет, а как насчет украинских спортсменов, оставшихся без родителей? — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) Август 31, 2022

Добавим, что ранее Ласицкене, имеющая звание капитана Вооруженных сил РФ, устроила истерику из-за "бана" спортсменов стран-агрессорок. Мария написала открытое письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором осудила отстранение российских и белорусских атлетов.

Полномасштабная война, которую Россия 24 февраля 2022 развязала против Украины, унесла жизни многих украинцев, в том числе и спортсменов и их родственников. В августе стало известно о гибели матери украинской легкоатлетки Екатерины Табашник в результате обстрела россиянами жилого дома в Харькове.

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