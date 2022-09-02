"Все закончится до восьмого раунда": экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал возможный бой между чемпионом WBA, WBO, IBF, и IBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Новозеландский боксер убежден, что объединительный поединок между Усиком и Фьюри завершится досрочной победой "Цыганского короля".

По мнению Паркера, британский чемпион сможет воспользоваться своим преимуществом в антропометрии и не более чем за восемь раундов нокаутирует украинца.

"Тайсон может боксировать и хорошо двигаться, учитывая его преимущество в росте и размахе рук. Или же он может стоять на месте и просто обстреливать Усика, но украинец - очень умный боец.

Есть много способов, как Фьюри может победить его. Исходя из преимущества Тайсона в габаритах, росте, размахе рук и весе, Усик может показать свой максимум, но все закончится до восьмого раунда", - сказал Паркер в интервью ютуб-каналу iD Boxing.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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