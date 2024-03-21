Все зависит от решения украинца: "Реал" подготовил новый контракт для Лунина

Мадридский "Реал" намерен продолжить сотрудничество с украинским вратарем Андреем Луниным.

По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, "Королевский клуб" уже подготовил для 25-летнего украинца новый контракт.

Текущее соглашение Лунина с мадридским клубом рассчитано до июня 2025 года, но "Реал" хочет, чтобы Андрей остался.

Отмечается, что все зависит от решения Лунина, но руководство клуба и главный тренер Карло Анчелотти доверяют ему, пока ждут возвращения основного голкипера Тибо Куртуа после травмы.

В этом сезоне Лунин провел 23 поединка за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов, 10 матчей Андрей сыграл "на ноль".

Ранее сообщалось, что Куртуа получил новую травму. 31-летний бельгийский вратарь на тренировке разорвал внутренний мениск правого колена и, вероятнее всего, не сыграет до конца текущего сезона.

Напомним, после 29-го тура "Реал" (72 очка) возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая "Барселону" на 8 баллов. В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский гранд сойдется с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".

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