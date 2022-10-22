"Всегда буду в твоем углу, брат": Майк Тайсон трогательно поддержал Усика и Украину (видео)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил солидарность с Александром Усиком и украинским народом в войне против российских оккупантов.

Во время благотворительного вечера в Лос-Анджелесе, организованного украинским чемпионом для сбора средств в помощь своей родине, "Железный Майк" призвал всех присоединиться к пожертвованиям Usyk Foundation.

"Хочу поздравить чемпиона Усика со всеми его большими достижениями. Я всегда буду в твоем углу, брат. Пожалуйста, поддержите его фонд. Усик пытается помочь своей стране в этом бою. Благословение Украине", - обратился Тайсон к участникам благотворительного мероприятия в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что на этом благотворительном вечере Усик получил специальный пояс от WBC, сделанный в цветах флага Украины.

Напомним, недавно Усик стал новым послом United24 - государственной фандрейзинговой платформы, созданной с целью сбора средств в поддержку Украины.

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