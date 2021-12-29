"Всегда был честен перед фанатами": самый дорогой футболист мира пролил свет на свое будущее

"Всегда был честен перед фанатами": самый дорогой футболист мира пролил свет на свое будущее

Килиан Мбаппе заверил, что до конца сезона останется в ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно.

Главным претендентом на 23-летнего французского таланта назывался мадридский "Реал". Однако в интервью изданию CNN Мбаппе заявил, что хочет завершить нынешний сезон в стане парижан.

"В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции. Моя цель - делать счастливыми болельщиков ПСЖ.

Я всегда был честен перед фанатами и отдал им все, что у меня есть - мое сердце. Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона", - сказал Килиан.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 24 игры за ПСЖ во всех турнирах, 15 голов и 8 ассистов.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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