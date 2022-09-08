"Всегда говорил, что когда выйду в ринг, то снесу его": Фьюри рассказал, в каком раунде нокаутирует Джошуа

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от потенциального боя против бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Цыганский король" заявил, что планирует досрочно победить своего соотечественника. Фьюри убежден, что сможет нокаутировать Джошуа за 6-7 раундов.

"Почему я, лучший боец в мире, вызвал на бой Эй Джея? Потому что другой парень, который только что его победил, Усик, не хочет получить от меня. Он вышел и публично сказал: "Я не хочу драться с Тайсоном до следующего года" .

Белью говорит "О, такие ребята, как Джошуа, продают бои". О ком он вообще говорит? У меня наибольшее количество зрителей в истории Великобритании - 94 тысячи человек! Однако и Джошуа, и его друг Хирн удовлетворены 40% гонорара.

Если честно, когда в ринге два огромных супертяжеловеса, то случиться может все что угодно. Однако я всегда говорил, что когда выйду в ринг с Джошуа, то снесу его. Выиграю за 6-7 раундов, если Энтони вообще столько продержится", - передает слова Фьюри talkSPORT.

Ранее чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей. После этого Фьюри предложил Джошуа провести бой в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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