"Всегда нужно смотреть за мячом": австралийский теннисист курьезно травмировался на престижном турнире в Мексике (фото, видео)

Миллману пришлось сняться с турнира.
Австралийский теннисист Джон Миллман курьезно травмировался во время матча первого раунда турнира ATP в мексиканском Акапулько и был вынужден завершить свое выступление на соревнованиях.
Миллман встречался с американцем Маркосом Хироном, проиграл первый сет со счетом 6:7, после чего начал второй, проиграв два стартовых гейма.
В третьем гейме австралиец неудачно отразил мяч в неигровой момент после удара Хирона. Тот отскочил от ракетки и попал в глаз австралийцу, после чего теннисист схватился за голову и присел. Он снялся при счете 6:7, 0:2.
John Millman ha retired midway через его первый круглый матч на @AbiertoTelcel with eye injury.— Jedd Zetzer (@JeddZetzer) February 23, 2022
Can't say I've seen an injury like this one before.. ♂️
(Tennis TV) pic.twitter.com/lc25qfIBle
Миллманн и Хирон вторично встретились на соревнованиях в Акапулько.
Впоследствии Миллман выложил в сеть фото, на котором изображен с перемотанным глазом. И с подписью "Всегда нужно смотреть за мячом".
Help! pic.twitter.com/BE1lyOntXM— garbae muguruthless (@IdemoAna) February 23, 2022
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