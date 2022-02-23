"Всегда нужно смотреть за мячом": австралийский теннисист курьезно травмировался на престижном турнире в Мексике (фото, видео)

"Всегда нужно смотреть за мячом": австралийский теннисист курьезно травмировался на престижном турнире в Мексике (фото, видео)

Миллману пришлось сняться с турнира.

Австралийский теннисист Джон Миллман курьезно травмировался во время матча первого раунда турнира ATP в мексиканском Акапулько и был вынужден завершить свое выступление на соревнованиях.

Миллман встречался с американцем Маркосом Хироном, проиграл первый сет со счетом 6:7, после чего начал второй, проиграв два стартовых гейма.

В третьем гейме австралиец неудачно отразил мяч в неигровой момент после удара Хирона. Тот отскочил от ракетки и попал в глаз австралийцу, после чего теннисист схватился за голову и присел. Он снялся при счете 6:7, 0:2.

John Millman ha retired midway через его первый круглый матч на @AbiertoTelcel with eye injury.



Can't say I've seen an injury like this one before.. ‍♂️



(Tennis TV) pic.twitter.com/lc25qfIBle — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) February 23, 2022

Миллманн и Хирон вторично встретились на соревнованиях в Акапулько.

Впоследствии Миллман выложил в сеть фото, на котором изображен с перемотанным глазом. И с подписью "Всегда нужно смотреть за мячом".

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