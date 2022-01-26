"Всегда преследуют нас": капитан клуба УПЛ рассказал, кто "помогает" команде готовиться к весенней части сезона

На сборах за футболистами "Ворсклы" бегают собаки.

"Ворскла" находится в Турции на учебно-тренировочному сборе в рамках подготовки ко второй половине этого сезона.

Футболист полтавского клуба Владимир Чеснаков рассказал забавную историю из собрания команды.

"Нас в "Ворскле" всегда преследуют четвероногие друзья. Еще при Николае Петровиче Павлове у нас была Царская тропа, по которой мы постоянно бегали. И там на привязи сидела одна собака, которая уже, видимо, так устала на нас лаять, что до концу нашей тропы он уже просто охрип.

Здесь, в Турции, мы тоже из года в год бегаем по пляжу, и собаки тоже за нами бегают. Сейчас они довольно веселые, лают, но до конца, пожалуй, тоже будут хрипеть», – рассказал Чеснаков в комментарии Футбол NEWS.

Первый контрольный матч будет сыгран 9 февраля против польского ЛСК, затем 12 февраля против казахстанского Атырау и 18 февраля с Каспием из того же Казахстана. Еще один соперник уточняется.

"Ворскла" завершила осеннюю часть УПЛ на 5 позиции турнирной таблицы.

В первом матче после зимней паузы подопечные Максимова 27 февраля в Полтаве сыграют с "Вересом".

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