"Всегда учимся друг у друга": Усик встретился с Роналду в Саудовской Аравии (фото)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с португальским форвардом Криштиану Роналду, который ныне выступает за саудовский "Аль-Наср".

Совместное фото со звездным португальским футболистом украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram. На одном из снимков видно, как Усик оставляет автограф для Роналду.

"Теплые разговоры с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиану за его преданность и образ мышления. До встречи, мой друг!", – написал Александр.

Александр Усик встретился с Криштиану Роналду / Фото: instagram.com/usykaa

Александр Усик встретился с Криштиану Роналду / Фото: instagram.com/usykaa

Ранее сообщалось, что Усик посетил матч "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. В перерыве поединка Александр вышел на поле и повторил легендарное празднование Роналду.

Напомним, Усик прибыл в Эр-Рияд, чтобы увидеть бой между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Однако за несколько дней до поединка Дюбуа снялся из-за вирусной инфекции. Его заменил конголезский боксер Мартин Баколе, которого Паркер нокаутировал уже во втором раунде.

Отметим, что главный поединок вечера бокса в Саудовской Аравии 38-летний украинец не стал смотреть. Усик покинул арену перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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