"Всегда восхищался его работой": новый абсолютный чемпион мира в легком весе хочет боя с Ломаченко

"Всегда восхищался его работой": новый абсолютный чемпион мира в легком весе хочет боя с Ломаченко

Джордж Камбосос готов предоставить Василию шанс вернуть чемпионские пояса.

Австралиец Джордж Камбосос, который неделю назад отобрал пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) у Теофимо Лопеса, заявил о желании провести бой с Василием Ломаченко.

Именно украинского боксера Камбосос назвал приоритетным вариантом для своего следующего поединка, если выбирать между ним и американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.

"Я хочу драться со всеми этими ребятами, рано или поздно я выйду на ринг с каждым. Но если выбирать между Хейни, Дэвисом и Ломаченко, я подрался бы с Василием, потому что я всегда восхищался его работой. Я бы с удовольствием дал ему шанс. Я чувствую, что он проделал большую работу, чтобы получить все эти пояса, а затем проиграл их Лопесу.

Вы только посмотрите на бой Ломаченко и Лопеса, а затем на мой бой с Теофимо. Сравните, что мне удалось с ним сделать", - сказал Камбосос в интервью DAZN.

Также 28-летний австралийский чемпион среди своих возможных соперников назвал еще одного американца Райана Гарсию.

"В моем списке также Райан Гарсия. Мне нравится возможность проведения этого боя. Он хороший парень. Проявил большое уважение. Но ему нужно продолжать драться. Я знаю, что у него есть проблемы, но я не могу сидеть здесь и ждать, пока у него все будет хорошо. Это может занять целую вечность", - добавил Камбосос.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его послужном списке ни одного поражения.

На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий подерется с ганским боксером Ричардом Комми.

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