Вселился Ибрагимович: в США футболист забил сумасшедший гол бисиклетой из-за пределов штрафной (видео)

Вингер "Тимберс" Дайрон Асприлья не побоялся проделать сложный трюк и был вознагражден.
По-настоящему роскошный гол был забит в матче американской лиги МЛС между командами "Портленд Тимберс" и "Сан-Хосе". Полузащитник хозяев Дайрон Асприлья стал автором фантастического голевого удара.
При счете 1:0 в пользу своей команды колумбийский вингер воспользовался ошибкой вратаря соперников, который буквально выпустил мяч из рук, подбросил игровой снаряд и из-за пределов штрафной нанес удар в падении через себя. Мяч парашютом опустился в сетку ворот гостей.
Are you kidding?!— Major League Soccer (@MLS) октябрь 28, 2021
Dairon Asprilla with spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0
Отметим, что схожий гол удался нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу в товарищеском матче против Англии в 2012 году. Этот шедевр надолго сохранится в памяти любителей футбола.
#OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣2️⃣, @Ibra_official scored THAT overhead kick proti England...He also scored all 4 of Sweden'a goals.— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) November 14, 2019
An unforgettable night pic.twitter.com/ELlJUUTdGp
- Поединок завершился победой "Тимберс" со счетом 2:0.
- Это уже 10-й гол футболиста в 32 поединках в MLS.
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