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Вселился Ибрагимович: в США футболист забил сумасшедший гол бисиклетой из-за пределов штрафной (видео)

Вселился Ибрагимович: в США футболист забил сумасшедший гол бисиклетой из-за пределов штрафной (видео)

Associated Press

Вингер "Тимберс" Дайрон Асприлья не побоялся проделать сложный трюк и был вознагражден.

По-настоящему роскошный гол был забит в матче американской лиги МЛС между командами "Портленд Тимберс" и "Сан-Хосе". Полузащитник хозяев Дайрон Асприлья стал автором фантастического голевого удара.

При счете 1:0 в пользу своей команды колумбийский вингер воспользовался ошибкой вратаря соперников, который буквально выпустил мяч из рук, подбросил игровой снаряд и из-за пределов штрафной нанес удар в падении через себя. Мяч парашютом опустился в сетку ворот гостей.

Отметим, что схожий гол удался нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу в товарищеском матче против Англии в 2012 году. Этот шедевр надолго сохранится в памяти любителей футбола.

  • Поединок завершился победой "Тимберс" со счетом 2:0.
  • Это уже 10-й гол футболиста в 32 поединках в MLS.

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