Всерьез рисковал жизнью: в сборной Португалии рассказали о "секретных" тренировках Роналду в детстве

Удивительная история.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о "секретных" тренировках главной звезды своей команды Криштиану Роналду, которые тот практиковал еще в детстве.

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" Мечты сбываются. Когда ты в 14-15 лет переходишь улицу с утяжелителями на ногах на желтый цвет светофора, чтобы пробежать быстрее, чем поедут автомобили, и набрать таким образом мышечную массу... Я думаю, что этот факт отчетливо демонстрирует всю сущность Криштиану Роналду.

Он олицетворяет амбиции, желание, решимость, смирение, труд и исполнение мечтаний. На протяжении всей своей жизни он показывает, что мечта может стать реальностью, ч то обычный мальчик из Фуншала может стать великим футболистом. Если сидеть сложа руки в ожидании воплощения мечты, ничего не получится ", - цитирует Сантуша El Mundo Deportivo.

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В начале 2021 года Роналду побил рекорд "Короля футбола" Пеле по количеству голов в официальных матчах.

"Короля футбола" Пеле по количеству голов в официальных матчах. За карьеру Криштиану поиграл за лиссабонский " Спортинг ", " Манчестер Юнайтед ", мадридский " Реал " и туринский " Ювентус ".

", " ", мадридский " " и туринский " ". На клубном уровне и со сборной Португалии 36-летний форвард завоевал в общей сложности 34 трофея.

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