Вслед за Бех-Романчук: украинскую легкоатлетку отстранили из-за положительного допинг-теста

Украинская легкоатлетка Алина Ярошина получила отстранение от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщается на сайте Национального антидопингового центра Украины.

28-летняя Ярошина, специализирующаяся на беге на 400 метров, официально отстранена с 14 июля 2025 года. Срок отстранения спортсменки пока неизвестен.

В крови Алины были обнаружены следы запрещенного вещества останина и его метаболиты одефенилостарин, а также RAD140.

За нарушение статей 2.1 и 2.2 ей грозит дисквалификация на четыре года. В то же время "бан" могут сократить до двух лет, если будет доказано непреднамеренное попадание вещества в организм.

Ранее сообщалось, что звездную украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года из-за положительного допинг-теста.