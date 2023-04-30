Вслед за дзюдо: россиян и белорусов вернули к международным соревнованиям в еще одном виде спорта

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) приняла решение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте ICF.

В то же время, отмечается, что эти спортсмены "не должны поддерживать действия своих государств в Украине".

В свою очередь, официальные лица из России и Беларуси по-прежнему отстранены от участия в любых мероприятиях под эгидой ICF.

Отметим, что решение в пользу спортсменов из стран-агрессоров ICF приняла через день после ракетного удара российских оккупантов по Умани, где проходил Кубок Украины по гребле на байдарках и каноэ. В связи с трагедией соревнования решили завершить досрочно.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские дзюдоисты также были допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Из-за этого сборная Украины по дзюдо объявила, что будет бойкотировать чемпионат мира-2023, который состоится в Дохе (Катар).

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