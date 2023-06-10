Вслед за Месси: украинский футболист перебрался в чемпионат MLS

Украинский защитник Евгений Чеберко стал игроком американского клуба "Коламбус Крю", который выступает в лиге MLS.

Об этом "Коламбус Крю" сообщил в собственных соцсетях.

25-летний украинец присоединится к клубу из США 5 июля. Его контракт будет рассчитан до 2026 года.

Здравствуйте



The Columbus Crew был подсвечен центром Евгений Cheberko от NK Osijek. #Crew96 | #VamosColumbus https://t.co/PoD7iQqlSQ — The Crew (@ColumbusCrew) Июнь 9, 2023

Последним клубом Евгения был хорватский "Осиек", за который он отыграл 61 матч во всех турнирах.

Отметим, что в апреле 2023 украинца оштрафовали и отстранили от главной команды "Осиека" из-за того, что он требовал продать его в неназванный клуб. СМИ сообщали, что речь шла о команде MLS.

Чеберко перешел в "Осиек" в 2021 году на правах аренды из австрийского ЛАСКа, а в начале 2022-го подписал полноценный контракт с хорватским клубом.

До этого Евгений выступал в Украине за "Днепр" и луганскую "Зарю". В 2020 году защитник дебютировал за сборную Украины.

Таким образом, Чеберко станет вторым украинским футболистом в MLS после Сергея Кривцова, который представляет "Интер Майами".

Напомним, недавно одноклубником Кривцова в "Интере" Майами, одним из владельцев которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, стал семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

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